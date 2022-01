Il direttore sanitario Correra chiarisce l’equivoco sull’errata comunicazione del decesso dato dall’ospedale

Maddaloni. Il direttore sanitario dott. Arcangelo Correra ci ha inviato una nota per chiarire l’equivoco sorto relativamente alla notizia diffusasi in data odierna dell’erronea comunicazione in merito ad un decesso avvenuto al covid hospital di Maddaloni:“In merito alla sig. Grimaldi Agnese, si precisa che per un mero errore di comunicazione dovuto ad una contemporanea emergenza su altri pazienti ricoverati (nel turno 20/8 del 18/01/2022) in stato di criticità è stato erroneamente comunicato al familiare il decesso della paziente in oggetto. Successivamente resisi conto dell’errore commesso si è provveduto ad avvisare tempestivamente il familiare scusandoci dell’accaduto, pur precisando le gravi condizioni cliniche della paziente.”

Questa la nota della Direzione Sanitaria del P.O. Maddaloni

Purtroppo la tensione e la concitazione di momenti che il personale sanitario si trova a vivere hanno generato l’equivoco subito chiarito con i familiari della paziente che hanno accolto, giustamente sollevati per notizia positiva per loro. Tutto è bene quel che finisce bene, almeno per loro. Dispiace che comunque ci sia stato un decesso, di un’altra paziente portata via da questo terribile virus. Si continua a combattere, soprattutto negli ospedali, e ancora una volta, come abbiamo fatto fin dall’inizio di questa pandemia, vogliamo attestare la nostra vicinanza a chi sta lavorando in prima linea, oltre a ribadire la necessità di una corretta informazione, sempre, e ancor di più per questo argomento così delicato.