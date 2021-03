Il disagio e le sue varianti: dalle file per i tamponi alle attese, dai ritardi alle inefficienze

Maddaloni.

I residenti di via De Curtis continuano a lamentare disagi per le lunghe code di auto che si creano al drive through dei tamponi. Stamattina addirittura pare si sia sfiorata la rissa.

Intanto vi riportiamo anche la testimonianza dell’odissea di un cittadino per sottoporsi al tampone.



Se può servire a renderlo pubblico per cercare di elevarci da queste modalità disumana con cui si calpestano i diritti fondamentali della persona, solo perchè c’è una emergenza. Questa l’amara testimonianza di un cittadino, una storia tra tante storie simili, con varianti non da virus, ma da disagio.

un anno dopo, non è finito, non è andato nulla come previsto: variano i disagi e le difficoltà, solo chi subisce è sempre lo stesso: il popolo.