Il divieto di sosta di “ io firmo per Caserta”

Caserta. Si e’ da poco conclusa la consueta riunione de gruppo politico ? “ Io firmo per Caserta” nella sede di Piazza Matteotti.

Per onore di cronaca e’ giusto ricordare che questo movimento ha intenzione di presentare i propri candidati alle prossime elezioni amministrative definendosi “ come il nuovo in alternativa alle vecchie gestioni politiche”.

Senza volerci addentrare nei programmi elettorali , non possiamo però’ non notare come alcuni di questi signori ,nel partecipare alle riunioni serali, parcheggiano la propria auto sulle strisce pedonali infrangendo in questo modo uno dei principali articoli del codice della strada . Ora non sappiamo se nella richiesta della “firma per Caserta” sia anche compresa l‘ abolizione del divieto di sosta sulle strisce pedonali .La politica si sa , e’ tutto e il contrario di tutto .