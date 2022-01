Il Don Gnocchi apre le porte agli studenti

Maddaloni – “Il liceo don Gnocchi di Maddaloni propone la sua offerta formativa alle famiglie e agli studenti del territorio aprendosi sabato 22 e domenica 23 gennaio, dalle 9 alle 12.30. L’ingresso nell’Istituto potrà avvenire senza prenotazione, ma col greenpass, dal momento che l’istituto con i suoi quattro accessi consente un afflusso sicuro nel rispetto delle regole di prevenzione del COVID.

Nel corso degli anni, sotto la guida della dirigente Annamaria Lettieri, la comunità scolastica del don Gnocchi è cresciuta nel numero dei suoi componenti, ma anche nell’impegno, con molteplici attività che cercano di interpretare i bisogni di formazione culturale e di preparazione al lavoro del nostro tempo. I riconoscimenti anche a livello nazionale dei progetti portati avanti dagli studenti ne sono testimonianza.

L’apertura della scuola alle famiglie nei giorni 22 e 23 prossimi ha lo scopo pratico di aiutare chi volesse iscriversi nella compilazione della modulistica e di illustrare con ampiezza l’offerta dei quattro indirizzi del don Gnocchi: artistico, economico-sociale, linguistico e scienze umane. Lo staff dell’orientamento sarà disponibile per qualsiasi chiarimento.

“Il liceo don Gnocchi di Maddaloni – ci dice la preside Lettieri – ha compiuto nei difficili mesi del 2020-21 una paziente opera di resilienza, garantendo la continuità didattica attraverso tutti i mezzi possibili, ora si impegna con volontà e speranza a preparare una stagione di riscossa per il nostro territorio che non può non passare attraverso la vita scolastica”.