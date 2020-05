Il Dortmund non molla, Bayern costretto a vincere per restare a distanza di sicurezza

Il Borussia Dortmund non molla, la squadra Favre vince 2-1 in casa del Wolfsburg. Continua quindi la corsa al primo posto che in questo momento è lontano appena un punto, vetta che però già questa sera potrebbe tornare ad allungarsi.

Nelle altre gare del pomeriggio c’è stata qualche sorpresa, su tutte la vittoria del Leverkusen in casa del Monchengladbach per 1-2.