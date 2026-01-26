Il figlio di Oreste Lionello travolto dalla metro: tragedia evitabile

Roma. Ieri, 25 gennaio, Davide Lionello di 52 anni, figlio del celebre attore e doppiatore, Oreste Lionello, è stato travolto a Roma, dalla metro A, in direzione Battistini, all’altezza della fermata Sabaugusta.

L’uomo ha perso la vita, in seguito all’incidente drammatico.

Sarebbe stato visto lanciarsi, da alcuni testimoni, sui binari, al passaggio della metro.

Secondo la sorella del cinquantaduenne, Alessia, la tragedia si sarebbe potuta evitare.

Davide era in cura da due anni presso la Clinica Villa Mendicini, per una malattia psichiatrica che gli era stata diagnosticata da qualche anno, il bipolarismo e per la quale aveva fatto dal 2004 andirivieni da diversi ospedali.

Secondo la sorella la responsabilità è della clinica, dalla quale il fratello avrebbe deciso di allontanarsi ieri pomeriggio, per farla finita, senza alcun permesso per uscire.