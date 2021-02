C’ è stata un’esondazione oggi del fiume Volturno in alcuni punti che ha portato alla chiusura di alcune strade per evitare problemi, ossia la strada provinciale che porta a S. Maria la Fossa è stata chiusa in alcuni tratti.

Giornata problematica anche per quel che concerne i trasporti in treno, infatti dei ritardi per quel che concerne la linea ferroviaria si sono accumulati sulla tratta Caserta-Cassino hanno provocato dei disagi ai pendolari che hanno viaggiato.