Il Fondo salva calcio per tenere in vita il Calcio

Un iniziativa importante quella del fondo salva calcio. Di questo fondo ne beneficeranno le squadre che militano nei campionati di serie B ,serie C, dilettanti e calcio femminile, l’approvazione di questo progetto dovrebbe arrivare l’ 8 giugno.

Precisamente il fondo previsto dovrebbe essere di 21, 7 milioni di Euro da ripartire oltre che per le società sopra citate anche per allenatori, preparatori e calciatori.