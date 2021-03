Il Forum giovani di Caserta lancia ” Giovani insieme” . Come coltivare un orto urbano

Di Jessica A. Silvestro

Marco Oliva, presidente della Commissione Ambiente del forum dei giovani di Caserta ha ideato,con i suoi collaboratori,il progetto “Giovani Insieme!” che propone una serie di azioni volte al coinvolgimento attivo dei giovani cittadini casertani.

Al tal fine sono previsti due laboratori tematici: laboratorio sugli orti urbani, il cui secondo incontro si terrà sabato 20 Marzo,in diretta online(causa Covid) per fornire delle linee guida da applicare,nel rispetto dell’ambiente,seguendo pratiche agroeconomiche senza l’utilizzo di agrofarmaci e pesticidi,finalizzate alla coltivazione di un orto urbano. Il secondo laboratorio,invece,successivo a questo, avrà come tematica la street art e sarà seguito da un altro consigliere del forum.