Il Forum Giovani lancia due corsi . Educazione Civica e un corso base di excel e di social media and content marketing

Abbiamo avuto come obiettivo principale quello di rendere la sede del Forum sita in Piazza Ruggiero n.11 la casa dei giovani e la casa della formazione, ci siamo impegnati a renderla fruibile alla collettività.

Siamo entusiasti di annunciare l’inizio dei primi due corsi: un corso di educazione civica con la prof.ssa Pontillo che si terrà ogni lunedì a partire dal 22 maggio fino al 12 giugno dalle ore 18 alle ore 19; un corso base di excel e di social media and content marketing con il prof. ing. Gianpiero Lepore e dott. Marco Bologna che si terrà ogni venerdì a partire dal 26 maggio fino al 30 giugno dalle ore 19 alle ore 20.