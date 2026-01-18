Il garante Ciambriello interviene sul suicidio del 25enne in carcere

Comunicato stampa

Muore suicida nel carcere di santa Maria Capua Vetere un detenuto di 25 anni. I garanti Ciambriello e Saggiomo;”“Oltre l’anonimato dei numeri, ci sono le persone e il populismo della politica ”

Secondo suicidio nelle carceri italiane dall’inizio dell’anno. Un giovane marocchino E.M di 25 anni si è impiccato stanotte nel carcere di santa Maria Capua Vetere. Lo comunicano i garanti dei detenuti Samuele Ciambriello ( Garante campano) e don Salvatore Saggiomo ( garante delle provincia di Caserta)

In una nota congiunta dichiarano;”“Suicidi e morti di carcere e in carcere: si danno i numeri! Oltre l’anonimato dei numeri, ci sono le persone. Che si è fatto negli ultimi dieci anni? Questo non è che la punta di un iceberg di una condizione di disagio e sofferenza presente in tutti gli istituti di pena italiani. Che da Nord a Sud scoppiano, con buona pace della politica populista. Ci auguriamo che intervenga il presidente Mattarella sui problemi reali del pianeta carcere.”