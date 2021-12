Il Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “DDL delega disabilità: approvato in via definitiva”.

Il Senato, lunedì 20 dicembre u.s. ha approvato all’unanimità, in via definitiva, il ddl n. 2475 di delega al Governo in materia di disabilità, collegato alla manovra di bilancio. La legge mira a garantire alla persona con disabilità il riconoscimento della propria condizione, l’esercizio dei diritti civili e sociali, l’accesso effettivo al sistema dei servizi e delle prestazioni e la condizione di autonomia.

Il Governo ha venti mesi, dalla data di entrata in vigore, per emanare i decreti attuativi.

Ricordiamo, tra le varie novità:

La realizzazione di un progetto individuale di vita;

La revisione e il riordino della normativa;

I criteri per l’accertamento della disabilità;

La riqualificazione dei servizi pubblici;

Il Garante Nazionale della Disabilità.

Il Garante dei disabili della Regione Campania, avv. Paolo Colombo, dichiara: “Questo è un atto di grande responsabilità da parte del Parlamento. L’approvazione all’unanimità sia alla Camera dei deputati sia al Senato denota che la disabilità è una materia trasversale che non può essere strumentalizzata dai partiti e che richiede adeguate risorse per passare dalle parole ai fatti.”