Il generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio al liceo Manzoni di Caserta.

L’ex comandante della stazione provinciale dei Carabinieri di Caserta ritorna a parlare di legalità agli

studenti dell’innovativo e prestigioso liceo diretto da Adele Vairo. Si tratta di una iniziativa congiunta

dell’istituto con il Centro studi ed alta formazione maestri del lavoro d’Italia costituito nel lontano 2011

con atto del notaio Di Caprio avendo tra i soci fondatori proprio la dirigente scolastica.

L’occasione è stata l’inizio delle celebrazioni del decennale della fondazione del museo Olivetti di Caserta

voluto dall’ente provincia di Caserta nel lontano 2014 e che proprio nel mese di maggio vide l’ex presidente

Domenico Zinzi comunicare la nascita del polo culturale in villa Vitrone. Nonostante qualche difficoltà il

museo viene condotto e reso fruibile al pubblico dai maestri del lavoro.

“Lotta alla criminalità organizzata tra storia e cronaca” è il tema dell’incontro che si terrà il prossimo 21

maggio alle ore 10,30 nell’aula magna del liceo Manzoni in Via De Gasperi a cui parteciperanno oltre al

generale, docenti ed alunni, le istituzioni locali, i sindacati e le associazioni datoriali e di categoria.

La conversazione sarà una vera analisi su quello che è successo sul territorio di Terra di lavoro nel primo

decennio del secolo a Caserta quando; governo, magistratura, forze sociali e politiche erano tutti focalizzati

ad estirpare un fenomeno endemico che aveva radici lontane. I successi non tardarono ad arrivare e si

coniò un “modello Caserta” che sembrava dovesse essere esportato in tutto il territorio nazionale.

“La presenza del generale Burgio nella nostra scuola segna una continuazione di quello che abbiamo fatto

durante questi anni con magistratura e forze dell’ordine – spiega Adele Vairo – Gli incontri, già quando

ero all’istituto Ruggiero, con il giudice Ferdinando Imposimato e lo stesso Burgio e poi al liceo Manzoni con

il presidente della Corte costituzionale Giuseppe Tesauro, con il presidente della Corte dei conti Raffaele

Squitieri, con procuratore capo della Repubblica di Napoli Giovandomenico Lepore, l’analisi sull’arresto

ricercato numero uno della Camorra Zagaria “anatomia di un arresto” nella lectio magistralis del

procuratore Federico Cafiero De Raho, hanno dato responsabilità e conoscenze agli alunni che si sono

succeduti sui banchi di scuola. Un processo educativo che ci ripromettiamo di continuare nel futuro”

“Spesso mi sono incontrato, per un favorevole destino, con il Generale Burgio, – ha precisato il presidente

del CeSAF Mauro Nemesio Rossi – Nel lontano 1982 eravamo per motivi diversi in Libano con il generale

Franco Angioni, lui per servire la patria, io per documentare giornalisticamente la prima missione di pace

del nostro paese. Poi a Caserta in occasione dei numerosissimi arresti che quasi ogni giorno passavano per

via Laviano. Oggi è un onore vederlo testimone di un evento come l’avvio delle iniziative per il decennale

del nostro museo.”

Durante l’incontro al Liceo Manzoni sarà proiettato un filmato da titolo “una giornata particolare” , la festa

della Repubblica del 2 giugno del 2007 in cui, l’allora colonnello Burgio, era uno dei protagonisti della

cerimonia e fece un lancio con il paracadute nella Reggia di Caserta.