Il genio della lampada del Trivio viene invitato a farla sparire con una magia di civilta. Le foto

Maddaloni – La maleducazione e la mancanza di rispetto per quello che è il bene comune purtroppo continua a dilagare. E così qualche giorno fa, in pieno centro storico, è apparsa una lampada, una piantana, che qualcuno ha pensato bene di depositare quasi al centro dell’incrocio tra via San Giovanni e via Ponte Carolino. Non sappiamo se il genio della lampada pensasse ad un istallazione di arte contemporanea o semplicemente a depositare un inutile rifiuto senza prendersi la briga di chiamare l’ingombranti o di arrivare all’isola ecologica. Fatto sta che qualche cittadino, che invece di senso civico, e anche di senso dell’umorismo, a pensato bene di affiggere un biglietto di invito sulla lampada che al momento staziona ancora lì nell’incrocio. Ma non illumina nessuno. Avrebbe potuto illuminare la testa di chi ha lasciata lì ma purtroppo a quanto pare è davvero rotta. Seguono le foto.