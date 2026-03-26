Il gioco del lotto: storia, smorfia e tradizione.

Si è tenuto il 24 marzo 2026 con un grande successo l’evento organizzato dal Presidente del Rotary Club di Sessa Aurunca, Dott. Mario Passaro, Medico Ginecologo. Ospite della conviviale il Prof. Claudio Canzanella, insegnante di greco e latino al Liceo Classico Jacopo Sannazzaro di Napoli, studioso e divulgatore della cultura popolare napoletana, autore di saggi dedicati alle tradizioni, ai culti e al simbolismo partenopeo. La presentazione del suo libro “NapoLotto. la tradizione del lotto a Napoli” è stata moderata dall’Ing. Dario Norcia nella suggestiva location del Theatro, in piazza Tiberio Massimo, dove i conviviali hanno potuto apprezzare una ricercata e raffinata cucina. Il Prof. Claudio Canzanella ci ha illustrato come è riportato nel suo testo che il gioco del lotto è da secoli presente nel substrato più profondo della cultura e dell’immaginario collettivo partenopeo. Il libro si propone di recuperare in chiave storico-antropologica molto del materiale collegato a tale realtà. Superstizione, tradizione, fede, sacro e profano si mescolano caleidoscopicamente nei numeri e nel lotto creando aspettative, speranze, delusioni e soddisfazioni che per secoli hanno sostenuto e ancora in parte sostengono il popolo napoletano. Eventi del genere riempiono di significato la vita del Club, rafforzano i legami tra i soci e valorizzano il piacere dello stare insieme, nel segno della cultura, della condivisione e dell’autentico spirito rotariano.