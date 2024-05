Il Giordani crea imprese – “Giordani Scouting”

Anche quest’anno l’ITI “F. Giordani”, diretto dalla dott.ssa Antonella Serpico, sabato 18 maggio

organizza un evento di orientamento agli studenti sulle scelte future con la partecipazione di

oltre cento persone tra docenti e studenti: l’obiettivo è quello di selezionare la migliore tra 12

idee imprenditoriali sviluppate dagli alunni delle classi quinte della specializzazione Informatica

industriale dell’istituto, nell’ambito dello studio della materia Gestione del progetto e

Organizzazione di Impresa . Le dodici idee che si andranno a valutare nel corso della

manifestazione odierna sono state oggetto di una precedente selezione effettuata nel corso di

un evento gemello, celebrato qualche settimana fa presso l’aula magna dello stesso istituto, nel

corso del quale sono stati presentati e valutati i lavori sviluppati da tutti i gruppi attivati, ben 22.

Le attività sono coordinate dal Prof. Paolo Rubino il quale condivide la gestione del progetto

“Giordani Scouting” con i docenti della materia Ugo Pascarella, Gaetano Del Giudice,

Sebastiano Sacco e Simone Pellino. “Giordani Scouting” è una iniziativa dell’istituto casertano

che intende raccordare il mondo imprenditoriale con quello scolastico.

La giornata di lavoro prevede una prima fase di presentazione, in modalità pitch, da parte dei

12 Team delle idee imprenditoriali che nello specifico assumono la forma e la tipologia di

Startup.

Una seconda fase in cui i membri della commissione valutatrice, composta da esperti

dell’imprenditoria, potranno visionare i prototipi delle idee imprenditoriali e interagire per gli

opportuni approfondimenti conoscitivi con gli alunni appartenenti ad ognuno dei 12 team in

gara. Ultima fase sarà quella della valutazione finale dei lavori con attribuzione di punteggi,

secondo dei criteri predeterminati, da parte della commissione valutatrice. Come d’abitudine,

anche quest’anno la commissione sarà costituita, oltre che dalla Dirigente Dott.ssa Antonella

Serpico, da personaggi di indubbio valore professionale:

Antonella SERPICO Dirigente Scolastico ISS Giordani

Umberto BRUSINI Dottore Commercialista Consulente finanziario

Mario CAMPI Food Desiner Tequila

Domenico CAPUANO Project manager @ intecs solution S.p.a..

Silvio PARENTE AD Soluzioni Energetiche s.r.l.

Ernesto PETTERUTI Senior product manager in Chimec spa

Gli alunni che con il proprio Team avranno sviluppato l’idea più performante riceveranno in

premio una Gift Card del valore complessivo di 500 euro da spendere in materiale didattico

presso gli store della catena Mondadori.