Il giovane campione Ivan Toselli sarà premiato dalla Ciclistica Maddalonese

Maddaloni. La tradizione ciclistica maddalonese, continua, negli anni, a dare soddisfazioni ed orgoglio alla città. Ultimo solo in ordine di tempo il giovane Ivan Toselli, che sta collezionando vittorie e medaglie in tutta Italia. E la città calatina, attraverso lo storico circolo maddalonese, gli renderà omaggio nel pomeriggio di sabato 16 ottobre alle ore 18.

Infatti proprio nella sede della Ciclistica Maddalonese, sita in piazza adiacente alla chiesa della congrega del Soccorso, ci sarà la premiazione al giovane ciclista maddalonese Ivan Toselli, oggi campione italiano della categoria allievi, a seguito della gara tenutasi a Chianciano Terme su un percorso di 76 km.