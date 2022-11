Il giovane Umberto Viviani, incontra Ottavio Mazzarella “Un uomo buono e dagli antichi valori”

Il giovane Umberto Viviani, continua il suo viaggio o per meglio meglio dire il suo sogno di diventare Carabiniere, lui si fa conoscere un po’ da tutti o tutte le forze dell’ordine, della zona del casertano, raccontiamo un suo ultimo episodio presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere non molto tempo fa, con tanto di foto ad immortalare il momento, nei pressi della sede del tribunale penale Sammaritano di Santa Maria Capua Vetere. Nella foto sono accanto al giovane Viviani il Maresciallo Ottavio Andrea Mazzarella e vicino al Carabiniere Andrea del Basso. Il Maresciallo Mazzarella, è una persona davvero molto speciale per me – ci racconta Umberto Viviani che ci ha rilasciato l’intervista , prosegue cosi’ – ricordo ancora la prima volta che ci conoscemmo. Stavo andando a scuola e passai dinanzi ad un bar. Nel bar dove sono entrato, era presente lui, Ottavio. Decido allora di entrare nel bar e prendere un caffè. Mi presentai al Maresciallo e gli parlai della mia passione molto forte per le divise e del mio sogno di indossare la divisa nera dell’arma. Poche parole, ed il Maresciallo capì che persona ero….e decise di offrirmi lui la colazione. Da quel giorno ci scambiamo il contatto Facebook e cominciammo a parlare. È una persona piena di grandi e buoni valori e merita tutto il meglio di questo mondo.