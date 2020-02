Il Gladiator domina il Gravina, finisce 2-0.

Un gran bel Gladiator super in casa il Gravina con il risultato di 2-0. La squadra di casa passa in vantaggio a 14′ minuti dalla fine dell’incontro con il Gol di Di Paola, allo scadere ci pensa Sorrentino a chiudere la partita. Una vittoria pesante in chiave salvezza che permette cosi magari di dare una sbirciata alla parte alta della classifica.

Risultati: A.C.D. Nardo-Val D’Agri 1-1, Altamura-Taranto 2-0, Bitonto-Audace Cerignola 0-1, Fidelis Andria-Agropoli 2-0, Foggia-Brindisi 1-0, Francavilla-Citta di Fasano 1-0, Gelbison Cilento-Nocerina 1-1, Gladiator-Gravina 2-0, Sorrento-Casarano 7-0.

Classifica: