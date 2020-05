IL Gladiator termina il campionato a metà classifica

Un ritorno in serie D tutto sommato tranquillo quello del Gladiator che ha giocato un’ottima stagione. La squadra Sammaritana ha terminato il campionato a meta’ classifica.

Forse giocando con un po’ di cattiveria in più, la squadra Sammaritana avrebbe tranquillamente raggiungere i play-off, purtroppo però la stagione ,come noto, è stata interrotta causa Covid-19.

Ora bisognerà capire cosa succederà, come può una categoria come la serie D rispettare il protocollo scientifico senza avere introiti, inoltre bisognerà anche capire quali saranno le scelte della Lega Pro, per il momento infatti ancora non si conosce quale sarà il futuro della Lega Pro, c’è chi dice che si fermerà il campionato e chi invece pensa che si cercherà in tutti i modi di tornare a giocare.