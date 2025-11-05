Attualità

Il grande cuore di Sunrise. La sua pizza diventa un gesto d’amore per combattere la fame nel mondo

Di Lucia Grimaldi

Nel mondo, una persona su undici soffre di fame e 2,5 milioni di bambini muoiono ogni anno di malnutrizione. È inaccettabile, perché il cibo c’è e le soluzioni esistono. Da oltre 45 anni noi di Azione Contro la Fame siamo in prima linea in 57 Paesi: preveniamo la fame, ne curiamo gli effetti e rafforziamo la resilienza delle famiglie con cibo, acqua, salute e formazione.L’iniziativa “Ristoranti Contro la Fame” contribuirà alla più ampia campagna “Giornate Contro la Fame”, con la quale abbiamo l’ambizione di finanziare progetti di emergenza e sviluppo per un totale di circa 1 milione di persone.
Anche a Caserta è possibile partecipare a questa nobile iniziativa grazie alla sensibilità dei titolari del noto locale Sunrise Pizza, Giuseppe Russo e Fabio Biondi.
Questa pizzeria infatti è entrata ufficialmente a far parte dei Ristoranti contro la Fame 2025.
” Un piccolo gesto per una grande causa: ci uniamo ad Azione contro la Fame per combattere la malnutrizione infantile attraverso ciò che sappiamo fare meglio — cucinare con il cuore. Crediamo in un cibo che non solo nutre, ma aiuta a costruire un mondo migliore.” ha dichiarato con grande emozione Giuseppe Russo.
È così il cibo più amato e il momento di condivisione più frequente con gli amici, mangiare la pizza può trasformarsi in un gesto di solidarietà.

I progetti selezionati sono tra quelli che hanno maggiore bisogno di fondi, ovvero: interventi in risposta alle emergenze in Myanmar e in Medio Oriente; di lotta alla malnutrizione negli slums di Mumbai; il nostro progetto in Italia, che arriverà anche a Bari, e progetti di sviluppo in Kenya e Nepal, per costruire un futuro senza fame in modo sostenibile e dignitoso.

RISTORANTI CONTRO LA FAME è la più grande campagna solidale della ristorazione in Italia che coinvolge ristoranti, chef e amanti del cibo per dire tutti insieme “MAI PIÙ FAME”
DAL 16 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE

La Campagna, giunta alla sua 11° edizione, partirà  simbolicamente il 16 ottobre, giornata mondiale dell’Alimentazione e si chiude a fine anno

 

