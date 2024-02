Il gruppo ” Insieme per Formicola” al lavoro per regalare un futuro roseo alla città

archiviato il capitolo dello scioglimento anzitempo dell’amministrazione, il gruppo di minoranza del comune di Formicola è al lavoro per prepararsi al meglio in vista delle prossime elezioni amministrative.

Nei giorni scorsi il gruppo Insieme per Formicola, compresi gli alleati esterni al consiglio comunale, si è riunito per mettere le basi a questa campagna elettorale. Oltre al neo eletto Consigliere Gerry Marcone, e ad alcuni amministratori uscenti, un gruppo di circa 30 persone, a quanto si apprende, che ha discusso del futuro. E’ stata anche formata una commissione di quattro membri che avrà il compito di esplorare la situazione politica cittadina e valutare di aprire tavoli di confronto con altri gruppi presenti sul territorio, ed alcune figure di spicco della società civile.

La commisione si è subito attivata e la prima fase è stata quella di chiedere chiarezza sulle eventuali incompatibiltà degli attuali amministratori locali, ed in particolare su alcuni appalti affidati da quanto si evince dalla nota allegata e protocollata stamane al Sindaco Dott. Michele Scirocco a familiari o stretto giro di parentela.