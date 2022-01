IL GRUPPO TARGATO AVETA DIFFIDA IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL: “CHIEDIAMO LA RIAPERTURA DEGLI AMBULATORI DEL MELORIO E DELL’UNITA’ INTENSIVA DI CARDIOLOGIA”

Comunicato stampa

S.Maria C.V.- Il gruppo consiliare “Alleanza per la Città – 5 Stelle – Verdi” guidato da Raffaele Aveta e composto dai consiglieri comunali Italo Crisileo e Danilo Talento, oggi ha inviato una nota al Direttore Generale dell’Asl, Ferdinando Russo, con la quale ha richiesto l’immediata riapertura degli ambulatori dell’Ospedale Melorio e dell’Unità Intensiva di Cardiologia. In particolare, si fa riferimento alla riattivazione con la massima urgenza degli ambulatori di Otorino, Ortopedia, Oculistica, Cardiologia e Gastroenterologia attraverso l’individuazione di percorsi ‘puliti’ e dunque di differenti entrate ed accessi al nosocomio sammaritano. In questo modo si potrà assicurare la dovuta assistenza sanitaria anche ai pazienti che non hanno contratto il covid, ma che sono affetti da gravi patologie che richiedono una continua assistenza. Difatti, la Regione Campania ha dato disposizione di ripristinare tutte le attività ambulatoriali, senza distinzione tra Ospedali Covid e non Covid. Inoltre, il leader dell’opposizione, Raffaele Aveta, ha invitato il Direttore generale a verificare la possibilità di riaprire anche l’Unità Intensiva di Cardiologia, indispensabile ‘salvavita’. “Chiediamo di individuare ed isolare all’interno del nostro Ospedale – dichiara il leader dell’opposizione, Raffaele Aveta – delle aree adatte alla riapertura degli ambulatori. In questo modo potremmo non solo garantire la dovuta e continua assistenza ai malati non covid che non possono essere abbandonati a loro stessi, ma anche far rientrare gli specialisti momentaneamente trasferiti in altri ospedali o distretti per via della conversione del nosocomio sammaritano a Covid Center”. “Chiediamo, inoltre – dichiarano i consiglieri Talento e Crisileo – di valutare la possibilità di installare tendostrutture nel parcheggio dell’ospedale al fine di realizzare un presidio di Pronto Soccorso di prima urgenza”.