Il Laboratorio di Teatro Classico del Liceo Classico “P. Giannone” di Caserta recita per Dacia Maraini al Teatrino di Corte del Palazzo Reale di Napoli, nell’ambito del Campania Libri Festival.

Comunicato stampa

Dacia Maraini presenterà uno dei suoi ultimi libri “Ti Parlo, mi ascolti?”, edito da Giannini Editore nel 2023, domenica 8 ottobre alle ore 16. 00 al Teatrino di Corte del Palazzo Reale di Napoli, nell’ambito del Campania Libri Festival. Il libro è una bellissima raccolta di tre pièces teatrali e contiene una interessantissima intervista alla nota scrittrice di Eugenio Murrali, suo curatore del Meridiano Mondadori. Ad impreziosire la copertina è un ritratto della Maraini realizzato dal bravissimo artista siciliano Giuseppe Notarbartolo. Le protagoniste sono tre donne, che vivono in epoche differenti e con storie di vita molto diverse ma con un unico aspetto comune: la disperata esigenza di essere ascoltate dal mondo. Rosa è una pittrice americana di provincia, la cui personale vicenda si dipana tra la voglia di essere riconosciuta e la delusione di non incontrare attenzione, se non quella morbosa di un critico meschino, il cui giudizio peserà per molto tempo su di lei. Giulia è una meravigliosa ragazza morta sotto le macerie causate dal terremoto dell’Aquila. La sua figura emerge lieve tra presente, in cui non è più, e passato di adolescente, piena di entusiasmi e di allegrie, figura danzante tra gli affetti dei genitori e delle amiche, fantasma stupito che fa capolino tra ciò che poteva essere e ciò che viene fagocitato dal dolore annichilito del nulla. Ed infine Errichetta, moglie coraggiosa di Carlo Pisacane, eroe e sognatore, patriota di una patria inesistente. Errichetta è una figura fortemente consapevole del peso e dell’onore di essere donna, capace di scelte difficilissime ma pagate a caro prezzo. Durante la presentazione si terrà una perfomance del laboratorio teatrale del Liceo Giannone di Caserta a cura dei docenti Daniela Borrelli e Michele Casella: Riccardo Rapacciuolo (V F), Daniela D’Angelo (IV B), Viviana Pepe e Gaetano Morace (IV C), Giuliana Parente e Alessandra Capuano (III F) leggeranno alcuni brani del libro della Maraini.