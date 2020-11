Il Lecce elimina Reggiana, il Cosenza vince a sorpresa a Frosionone

Con lo scorso weekend è andata quasi a concludersi l’ottava giornata del campionato di serie b.

La giornata terminerà questa sera quando scenderanno in campo Salernitana e Cremonese.

Intanto nelle gare gare giocate tra venerdì , sabato e domenica, spicca la vittoria del Cosenza in quel di Frosinone. Il Lecce si sbarazza a invece della Reggiana, rifilando ben 7 gol, non se la passa invece bene la Reggina che perde ancora in casa contro il Pisa. Rinviata invece la gara tra Vicenza e Chievo Verona.

Risultati: Frosinone-Cosenza 0-2, Brescia-Venezia 2-2, Lecce-Reggiana 7-1, Cittadella-Empoli 2-2, Pordenone-Monza 1-1, Spal-Pescara 2-0, Vicenza-Chievo Verona rinviata, Ascoli-Entella 1-1, Reggina-Pisa 1-2, Salernitana-Cremonese 23/11

Classifica: