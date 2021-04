Il liceo “Don Gnocchi” capofila del progetto a distanza ETWINNING

IL LICEO DON GNOCCHI NEL CIRCUITO EUROPEO DELLA DIDATTICA ON-LINE DEL PROGETTO “ETWINNING” – Il comunicato

Maddaloni. Il Liceo don Gnocchi di Maddaloni si conferma punto di riferimento per un progetto didattico fondamentale dell’Unione Europea: l’Etwinning. Una esperienza significativa dei nostri tempi, che comincia a diffondersi anche in Campania, e che vede appunto l’istituto guidato dalla dirigente Annamaria Lettieri in posizione di capofila.

“Etwinning” significa aprire la scuola all’impiego delle nuove tecnologie dell’informatica e della comunicazione per creare progetti didattici a distanza che uniscano in un’unica comunità “virtuale” (ma anche reale) studenti e docenti di tutta Europa.

“La didattica a distanza del progetto Etwinning ha cominciato a svilupparsi da qualche anno, prima che il COVID sconvolgesse la società e la stessa vita scolastica ed è chiaro come da queste nuove dinamiche educative possa venire la risposta migliore all’emergenza che la pandemia ha prodotto” ci dice la preside Annamaria Lettieri che ha inserito il liceo don Gnocchi nel circuito europeo di questo progetto.

Come prevedono i protocolli UE, il Liceo don Gnocchi si è impegnato a creare partenariati con altre scuole italiane ed europee, avviando progetti su molteplici aree tematiche. Al momento è l’unica scuola di Maddaloni ad aver maturato i requisiti che consentono la selezione e l’inserimento nel circuito eTwinning.

Di anno in anno l’attenzione delle scuole integrate in questo percorso europeo si concentrano su una macrotematica: nel recente passato, il riscaldamento globale, quest’anno l’alfabetizzazione informatica e il contrasto alle fake news. Lo sviluppo di un corretto discernimento e di una consapevolezza critica nei confronti del flusso di notizie che provengono da ogni parte da sempre fa parte delle finalità della scuola italiana, il passaggio ulteriore è rappresentato dalla necessità di coltivare quelle capacità di discernimento e consapevolezza anche nel complesso mondo della “rete”.

“Per tale motivo – sottolinea la professoressa Angela Capezzuto del Liceo don Gnocchi, ambasciatrice Etwinning per la Campania abbiamo elaborato progetti che riguardano la eSafety ovvero la sicurezza on-line con particolare riferimento al cyber-bullismo, le tecniche degli hacker e la diffusione di notizie false”.

Nella cornice di queste attività si inserisce anche il progetto “Castles”, portato avanti dall’indirizzo artistico del Liceo Don Gnocchi, ci dice la professoressa Maria Rosaria Merola: “L’idea del progetto è quella di esplorare i castelli della nostra area e quelli dei paesi partner europei. La conoscenza del patrimonio storico e artistico dei castelli si coniugherà con lo studio delle lingue e l’interazione attraverso gli strumenti della didattica on-line”.