IL LICEO DON GNOCCHI PREMIATO PER LE LINGUE E PROTAGONISTA DELLE INIZIATIVE CULTURALI SUL TERRITORIO

Natale: tempo di bilanci e di riconoscimenti per gli studenti e anche i docenti del Liceo don Gnocchi di Maddaloni, guidato dalla dirigente scolastica Annamaria Lettieri.

Intervistata da Belvedere News a giugno del 2023 la professoressa Angela Capezzuto, dinamica “ambasciatrice dell’ETwinnig”, ovvero quel progetto europeo che si propone di incentivare la sinergia tra scuola-competenze informatiche-competenze linguistiche aveva espresso l’auspicio “: “Speriamo di essere premiati con il tanto ambito “National Quality Label”, di cui il Don Gnocchi si è tanto distinto nel passato!”

Tempo pochi mesi e il riconoscimento del Quality Label, ovvero del Livello di qualità, è stato conferito anche per questa annualità al Liceo don Gnocchi. Leggiamo nella motivazione del conferimento del livello: “Gentile docente, il progetto soddisfa pienamente i criteri di valutazione. apprezziamo il lavoro svolto da lei e dai suoi alunni e siamo lieti di conferire il riconoscimento richiesto”.

Non è un caso dunque che in un concorso indetto dalla Università di Urbino tre studentesse del Don Gnocchi, Giovanna Affinita e Mariangela di Ronza dell’indirizzo linguistico e Sara Nuzzo dell’indirizzo Scienze Umane abbiano conseguito punteggi decisamente alti nelle fasi di qualificazione, tali da proiettarli nelle fasi semifinali del concorso nazionale di padronanza delle lingue inglese, francese, spagnolo che si terranno a febbraio del 2024. “Siamo orgogliosi di questo risultato – ci spiega la docente Angela Sferragatta – che rappresenta la premessa di realizzazioni ancora superiori; anche se in verità per noi il vero premio è la capacità sempre più ampia dei nostri ragazzi di interagire attraverso la conoscenza delle lingue con le altre culture del mondo”.

Intanto prosegue da parte del don Gnocchi l’organizzazione e la partecipazione a iniziative culturali di grande spessore sul territorio: il 19 dicembre nella sede dell’Istituto, le professoresse Teresa Rossi e Marianna Marsilio hanno presentato un affascinante romanzo di una scrittrice maddalonese, Maria Valentino, che ha pubblicato per le edizioni Albatros “Anime di Seta”. Una saga familiare e popolare nella cornice del Novecento con le sue drammatiche contraddizioni e innegabili conquiste sociali; il romanzo si snoda addirittura attraverso i campi di concentramento prima di descrivere la straordinaria fase della rinascita democratica dell’Italia. Protagoniste sono le figure femminili di più generazioni di una famiglia maddalonese.

Accompagnata dalla dirigente Lettieri e dalle professoresse Merola e Marsilio una delegazione di studenti del don Gnocchi hapreso parte al convegno organizzato dal Rotary Club il 20 dicembre nell’istituto comprensivo Aldo Moro di Maddaloni. La manifestazione segnava il momento conclusivo del progetto Peer Education OrientaMENTI. Gli studenti del don Gnocchi sono intervenuti relazionando sul tema del Bullismo e del Cyberbullismo, della violenza di genere, ma soprattutto – in positivo – sulla possibilità di realizzazione interazioni sociali positive all’insegna del rispetto della diversità.

Tanto impegno, dunque, e tanti riconoscimenti prima delle meritate vacanze di Natale.