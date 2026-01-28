Il Liceo Giannone di Caserta incontra Francesca Fialdini

Di Francesco Carissimo

Il Liceo Classico e Scientifico “Pietro Giannone” di Caserta ritorna protagonista di ben due eventi incentrati sull’educazione affettiva, tema più che mai scottante ai nostri giorni, e lo fa con un’ospite d’eccezione, la nota conduttrice Rai Francesca Fialdini. La giornalista, che è già stata coinvolta durante lo scorso anno scolastico in un confronto con le studentesse e gli studenti del Liceo sulla tematica dei disturbi alimentari in occasione della presentazione del suo libro Nella tana del coniglio, ritorna venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 17:00, presso l’Auditorium provinciale di Caserta e sabato 31 gennaio alle ore 11:00 presso la sala conferenze della sede di Caiazzo, per dialogare sul suo ultimo lavoro, scritto insieme allo psicoterapeuta Massimo Giusto, dal titolo Come fossi una bambola.

Nel libro, edito da Mondadori, la Fialdini racconta storie di dipendenze affettive in senso ampio e quindi anche di legami non sani fra genitori e figli e ancora nel gruppo dei pari; la narrazione di queste storie di vita dimostra anche come, spesso, queste catene possano essere spezzate, restituendo dignità alla persona e ai sentimenti. Accanto alle vicende specifiche raccontate dalla giornalista Rai, compaiono, nella pubblicazione, gli inserti specialistici di Massimo Giusti, che con un linguaggio chiaro ed efficace ci introduce ai meccanismi psicologici che sovrintendono a questo genere di dipendenze.

L’evento sarà aperto non solo alle studentesse e agli studenti del Liceo, ma anche e soprattutto alle famiglie degli studenti, per affrontare insieme il tema delle dipendenze affettive e dare vita ad un dibattitto sull’educazione affettiva. L’incontro sarà dunque un’utile occasione per approfondire alcune tematiche già centrali per i ragazzi, anche nell’ambito dell’educazione civica.

«Quella del Giannone e Francesca Fialdini può ormai essere definita un’amicizia -ha affermato la preside Marina Campanile- perché non solo la nota conduttrice è stata già presente nel nostro liceo, ma ha anche ospitato i nostri studenti nella sua trasmissione tv «A ruota libera». Questo nuovo appuntamento rappresenta sicuramente un momento di crescita per la comunità scolastica. Le studentesse e gli studenti avranno ancora una volta l’occasione di confrontarsi con lei su tematiche significative, ma anche sul suo lavoro e il mondo della comunicazione in generale».

L’evento, promosso e organizzato dal Liceo Pietro Giannone ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Caserta e del Comune di Caiazzo: la presentazione sarà arricchita del contributo del Laboratorio teatrale del Liceo, con delle letture drammatizzate di brani molto toccanti del libro, nonché dalla band di istituto e da un intervento di danza di alcuni allievi, in linea con uno degli interessi della poliedrica conduttrice, che ha da poco concluso l’esperienza di «Ballando con le stelle».

La partecipazione all’evento è libera e si auspica che la cittadinanza e le giovani generazioni vogliano condividere con la comunità giannoniana quest’incontro significativo per tutto il territorio