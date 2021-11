Il Liceo Manzoni a “braccetto” con la Casertana

CASERTA. Mercoledì 10 novembre 2021, alle ore 12, presso lo stadio Alberto Pinto di Caserta, il Liceo Manzoni siglerà un protocollo d’intesa con la Casertana F.C.

A firmare l’accordo sarà la Dirigente Scolastica dott. prof. Adele Vairo e il dott. Giuseppe D’Agostino, Presidente della Casertana F.C.

Un sodalizio vincente quello tra uno dei più rinomati Licei del Sud d’Italia e la nota Società di calcio, guidata da una rinnovata dirigenza che intende rilanciare il calcio casertano con una nuova proposta progettuale.

La collaborazione con il Campus Manzoni e la Casertana F.C. avrà come obiettivo quello di dare sostegno alla vita calcistica casertana, riscoprendo i valori educativi di questa nobile disciplina che appassiona molte generazioni. Il tutto sarà presentato nel prossimo open day del liceo Manzoni programmato in presenza per domenica 12 dicembre dalle ore 9;30 alle ore 14.

Da questa intesa nascerà una collaborazione formativa con gli studenti del Liceo Scientifico con Potenziamento Sportivo diretto dai professori Luciano De Luca e Antimo Nero, in sinergia con il direttore generale della Casertana F.C: dott. Giovanni Pasquariello e il responsabile della comunicazione dott. Giuseppe Frondella. Il fine della cooperazione sarà quello di costituire un prezioso supporto alla didattica con il potenziamento della disciplina del calcio, per favorire nuovi contatti e relazioni tra gli studenti, abituandoli ad accettare le differenze e a fare di esse un’occasione preziosa di reciproco arricchimento e scoperta; di sostenere lo sviluppo di comportamenti relazionali mediante l’esperienza di gioco e di avviamento sportivo, nell’esigenza delle regole del Fair Play e di rispetto delle stesse.

Un direttivo – quello della Casertana F.C. – che si porrà in maniera incisiva sul territorio casertano partendo dalle scuole, che sono un serbatoio di talenti, e gli studenti manzoniani saranno i primi a vivere questa grande opportunità di esprimersi. Inoltre, il Campus Manzoni rivestirà, anche, il ruolo di capofila della Rete delle Istituzioni scolastiche interessate alle iniziative promesse dalla Società dei falchetti.

Il progetto avrà come scopo di trasmettere i sani valori educativi per la crescita degli studenti: crescita personale, nell’armonia di corpo e di spirito, e crescita sociale, nella solidarietà, nella lealtà, nel rispetto. Dunque, saranno proposti al riguardo percorsi progettuali di potenziamento, percorsi formativi scolastici con la preparazione all’ingresso nel mondo del lavoro, con particolare attenzione alle professioni legate allo sport e a quelle digitali del nuovo millennio. Tali attività, tutte co-progettate e condivise, potranno essere declinate come corsi di formazione, stage.

Il protocollo d’intesa punterà anche alla realizzazione e alla condivisione del progetto “web channel” che prevederà l’utilizzo della piattaforma radio del Liceo Manzoni, a cura del professor Giuseppe Landolfi, attraverso la quale saranno diffuse le attività e gli incontri ufficiali della Casertana F.C., nonché tutte le attività atte a sensibilizzare la cittadinanza verso tematiche di carattere sociale.

Sarà un gran percorso formativo calcistico per i giovani manzoniani, una palestra formidabile di crescita in questo cammino, perché questo sport richiede non solo abilità tecniche, ma anche allenamento e determinazione, spirito di squadra e disponibilità a collaborare con gli altri, oltre alla capacità di essere sempre positivi. Il calcio con i suoi principi educativi fa bene alla testa e al cuore in una società che esaspera all’individualismo come principio assoluto e questa disciplina è uno sport di squadra, e questo fa bene a tutti noi!