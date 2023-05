Il Liceo Quercia a Siracusa per partecipare al XXVII Festival Internazionale del Teatro Classico

Marcianise. Il Liceo “ Federico Quercia”, di cui e’ Dirigente Scolastico

il Dott. Diamante Marotta, si prepara a partecipare,con la Compagnia del

Teatro Antico, al XXVII Festival Internazionale del Teatro Classico dei

Giovani, importante kermesse internazionale che si svolgera’ , tra il 13

maggio ed il 4 giugno 2023 , nella suggestiva cornice del teatro greco di

Siracusa .

Novanta compagnie teatrali, provenienti da tutta Europa, in particolare

dieci dalla Campania, ammesse alla competizione sulla base di una rigida

selezione operata dall’Istituto Internazionale del Dramma Antico,

rappresenteranno sul palco di Palazzolo Acreide le opere più importanti

della drammaturgia del mondo classico

Tra le compagnie selezionate, quest’anno avrà accesso alla competizione

anche quella del Liceo Classico Federico Quercia. Gli studenti porteranno

sulle scene la rappresentazione della tragedia greca Elettra di Sofocle. Lo

spettacolo, organizzato nell’ambito del Laboratorio di Teatro Antico

Antonia Iodice dalle docenti Prof.ssa Marta Piccolo e Prof.ssa Giulia

Rocco, con la collaborazione della docente tutor Prof.ssa Giovanna Paolino,

vede coinvolti studenti delle classi I L, I Q, II L, II Q, III L e III Q e

si avvale, altresì, del supporto del Collaboratore Vicario Prof. Pasquale

Delle Curti.

Il Laboratorio del Teatro Antico del Liceo “ Quercia” e’ stato fondato

nel 2011, fortemente voluto dal D.S. Diamante Marotta, e , da allora,

questo percorso appassionante e’ divenuto un punto di riferimento fisso e

sempre piu’ importante nelle attivita’ del Liceo con un alto valore

culturale, educativo e sociale, riconosciuto sia in ambito nazionale che

internazionale.

Una compagnia teatrale in pianta stabile, quella del

Quercia, alla quale partecipano anche ex allievi del prestigioso istituto e

composta da ben 72 studenti che ricoprono ruoli differenti- attori,

musicisti, ballerine, costumisti, scenografi- i quali, ogni anno, danno

voce ad Eschilo, Sofocle,Euripide, Plauto,Terenzio ed agli archetipi umani

che questi autori hanno creato e che impregnano ancora l’immaginario

collettivo di tutta la cultura occidentale.

“La partecipazione al Festival internazionale del dramma antico – ha affermato il dirigente scolastico Marotta – è l’esito di un percorso iniziato nel 2011. Tante sono state le tragedie e le commedie portate in scena dai nostri studenti in questi anni. Il Laboratorio di teatro antico è stato ed è un presidio formativo straordinario”.

“ Attraverso la rappresentazione delle opere classiche- hanno dichiarato le professoresse Piccolo e Rocco– i nostri ragazzi vedono la meraviglia, il dolore,l’amore

e la complessita’ della vita. Ascoltano le parole di donne e uomini come

loro, non certo di eroi distanti nel tempo.Lo spirito greco ha una innata

attitudine a vedere tutte le angolazioni possibili della realtà e trasforma

il teatro in una palestra di libertà”.

L’Elettra di Sofocle

L’Elettra, rappresentata tra il 420 e il 410 a. C., racconta il dramma

dell’omonima protagonista, figlia di Agamennone e Clitemnestra, che intende

vendicare la morte del padre avvenuta ad opera della madre. Elettra

progetta il matricidio contando sull’aiuto del fratello Oreste. Nel corso

della storia la protagonista affronta la violazione della propria casa da

parte di Egisto, amante della madre, e piange la falsa notizia della morte

del fratello. Ricomparso sulla scena e rivelatosi alla sorella, Oreste può

compiere il terribile gesto del matricidio progettato insieme ad Elettra.

Sulla scena si disegna con vigore il dramma morale che contrappone il

dovere di un figlio di vendicare il padre e la condanna del matricidio. Il

lavoro di riscrittura, diversamente dall’ originale sofocleo, prevede

l’arrivo sulla scena prima delle Erinni, dee del tormento, che condannano i

due fratelli per il terribile gesto compiuto, poi di tre personaggi nuovi:

Dike, personificazione della giustizia, che prende in esame i punti di

vista di Ifigenia e di Agamennone, che rappresentano rispettivamente le

ragioni di Clitemnestra e di Elettra ed Oreste. Al di sopra di tutti i

personaggi, si impone chiaramente, nelle parole di Dike, il richiamo al

rispetto della vita dell’altro e l’invito ad acquisire nuove consapevolezze

dalla sofferenza. Ed è questa l’eredità più grande che raccogliamo dal

teatro classico: comprendere le contraddizioni e le sofferenze che attraversano la vita umana, per farne strumento per migliorarla