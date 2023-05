IL LICEO QUERCIA DI MARCIANISE premiato tra i migliori centri di preparazione agli esami Cambridge

Marcianise. Ancora una volta, il Liceo “Federico Quercia” di cui e’

Dirigente Scolastico il Dott. Diamante Marotta, conferma di essere

un’eccellenza italiana nel settore dell’istruzione e della formazione. L’istituto di Via Gemma, infatti, e’ stato premiato tra i migliori centri di preparazione agli esami Cambridge per l’anno scolastico 2022/2023

Cambridge, leader a livello Mondiale in insegnamento e certificazione della lingua inglese, ha premiato, durante la settima edizione degli Italian Preparation Centres Awards 2023, le eccellenze italiane nell’ambito delle certificazioni linguistiche e i migliori Centri di Preparazione sul territorio nazionale che aiutano gli studenti ad affrontare al meglio gli

esami Cambridge.

Il Liceo Quercia è da diversi anni impegnato nella preparazione dei propri studenti per il raggiungimento di certificazioni di livello B1, B2 e C1. Referente del progetto e’ la Prof.ssa Concetta Carugo che nel corso degli anni ultimi anni e’ stata affiancata dal team di docenti interne al ” Quercia”, ovvero Paola Amodio, Tiziana De Chiara, Maria Rosiello, Valentina

Ventrone, Anna Zullo, le quali hanno operato in piena sinergia con gli

insegnanti madrelingua.

” Ringraziamo Cambridge per questo prestigioso riconoscimento – ha

dichiarato il D.S. Diamante Marotta- che ci sprona ulteriormente a

potenziare le risorse indispensabili all’apprendimento e all’insegnamento

della lingua inglese. Il nostro plauso va alle instancabili docenti interne

del Liceo Quercia , che con passione ed entusiasmo, curano la preparazione

Cambridge dei nostri allievi, i quali si impegnano quotidianamente nello

studio approfondito della lingua inglese . Continueremo nel nostro impegno

di sviluppare le abilita’ dell’inglese che consideriamo realmente utili ed,

in cio’, Cambridge certifica un ampio spettro di livelli e registri

necessari per vivere, lavorare e studiare all’estero”.