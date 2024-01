IL LICEO STATALE A. MANZONI DI CASERTA VINCE IL PROGETTO “A SCUOLA DI MUTUALITA” INDETTO DALLA FONDAZIONE CESARE POZZO

E’ il liceo statale delle Scienze Umane “Alessandro Manzoni” di Caserta il vincitore del

progetto “A Scuola di mutualità” promosso dalla Fondazione Cesare Pozzo per la

Mutualità.

A vincere è la classe 4BU guidata dalle professoresse Antonella Perrotta e Carmela

Pirozzi, e la classe 4CU guidata dalla professoressa Filomena Abbate che hanno

realizzato e presentato due video: un cartone animato dedicato al tema della dislessia

prodotto dalla 4CU e un video, realizzato dalla 4BU, centrato sui temi del volontariato e

della solidarietà.

“Fare della dislessia un punto di forza” è il mesaggio veicolato dalla protagonista del

cartone animato, Elena, che ha anche aperto un blog “Elena’s Advice”, con lo scopo di

normalizzare la diagnosi di dislessia e di

trasformarla in una opportunità.

“Chi regala ore agli altri vive in eterno” è

invece il messaggio al centro dal video

prodotto dalla 4BU dedicato alla solidarietà.

A Scuola di mutualità è un progetto

promosso dalla Fondazione Cesare Pozzo

per la mutualità con lo scopo di proporre

nelle scuole – accuratamente selezionate – progetti finalizzati a far conoscere ai giovani la

storia del mutuo soccorso e a diffondere la cultura della mutualità, della solidarietà e

dell’aiuto reciproco, consapevole della necessità, presente ancora oggi, di mettere a punto

forme di auto-organizzazione volte a tutelare cittadini che affrontano disagi nella propria

comunità.

“Nate nell’Ottocento, le società di mutuo soccorso sono ancora oggi di grande attualità

poichè spingono all’autorganizzazione dei cittadini di fronte alle difficoltà – dichiara il

professore Stefano Maggi, presidente della Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità –

Con questo progetto desideriamo favorire la conoscenza dei valori della mutualità, della

solidarietà e dell’aiuto reciproco e la nostra Fondazione si impegna inoltre, a sostenere

percorsi di studio per ragazzi con particolari difficoltà iscritti agli istituti aderenti”.