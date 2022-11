Il Lobefalo’s Christmas Party a Villa Minieri  si veste di Rosso.

Comunicato stampa:

Nella location più fashion della Campania a Villa Minieri, Nola il 18 dicembre 2022 approda l’ Evento più Esclusivo Lobefalo’s Christmas Party .

Ideato e organizzato da Franco Lobefalo (Agente di vari personaggi del Cinema e Televisione) e il figlio Pasquale Lobefalo (Modello affermato e titolare della Pasquale Lobefalo Fashion Accademy ) in collaborazione con Dario Duro Fiduciario di Amira Napoli Campania, danno vita al Lobefalo”s Christmas party con idee avvincenti e innovative tra bon ton, accoglienza e eleganza. Ebbene si da spazio questa volta al tema Natalizio infatti il dress code sarà total Red.

Data già attesissima dai media e giornalisti per l’Evento Glamour di Natale che vedrà protagonisti i Personaggi Vip del Cinema, Moda e Tv, e raccoglie appieno il consenso e la partecipazione della grande Imprenditoria, il settore Benessere, Moda e Spettacolo. Pertanto si annuncia e si anticipa già il Sold Out .

La musica è stata affidata al Dj Packy Stile Music Designer, la serata sarà condotta dal noto presentatore e speaker radiofonico Gaetano Gaudiero .

“L’ idea è il piacere di trascorrere una serata all’ insegna del tema Natalizio e del divertimento , dove l’ accoglienza e l’eleganza non deve mai mancare, una festa tra gli Amici di Sempre. Gli inviti saranno esclusivamente per i nostri Partner Ufficiali più affezionati e per i giornalisti, i media che ci hanno sempre sostenuto“, afferma Franco Lobefalo mostrando caparbietà, tenacia e tanta voglia di ricominciare a regalare nuove emozioni .