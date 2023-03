Il maddalonese Domenico Carfora giurato con Raffaele Paganini per prestigiose competizioni internazionali

Maddaloni continua a far parlare di sé per le sue eccellenze. Tanti cittadini che dall’ombra delle due torri spiccano il volo per inseguire sogni e progetti ambiziosi con risultati degni di essere resi noti.

E questo è il caso di Domenico Carfora, la danza nel sangue, ballerino professionista, titolare di una nota scuola di danza in città, docente e oggi giurato in concorsi di risonanza internazionale.

Domenico già nei prossimi giorni sarà impegnato in Germania in una giuria per un concorso nazionale che assegnerà ai concorrenti meritevoli borse di studio per l’Italia.

E non finisce qui.Dal 23 sa 25 aprile sarà al fianco di Raffaele Paganini in giuria per un un concorso internazionale che si terrà a Lecce, il world dance festival 2023 che si svolgerà a Lecce. Con lui altri nomi di spicco del mondo della danza.

Complimenti al maestro Domenico Carfora, eccelso ballerino ed orgoglio della sua città.