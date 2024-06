Il maddalonese Michele della Ventura approda all’arena di Verona. L’evento su RAI 1

Maddaloni – Venerdì 7 giugno tutti sintonizzati su Rai 1 per un prestigioso gran galà di musica lirica, che celebra i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini.. Sarà l’occasione per ascoltare dell’ottima musica, con più grandi cantanti d’opera nazionali ed internazionali, ma non solo.

Nel coro sarà presente il giovanissimo Michele della Ventura, musicista e cantante lirico, che da anni studia con impegno e dedizione per affermarsi in questo mondo. Si sta facendo strada grazie al suo talento e alla sua tenacia.

L’evento è promosso dal Ministero della Cultura. Presenteranno Luca Zingaretti, Cristiana Capotondi e Alberto Angela. Il maestro Riccardo Muti dirigerà i 154 professori d’orchestra e 300 artisti per questa grande kermesse, e tra loro, Michele, per tutti Michael, giovane talento maddalonese di cui siamo tutti orgogliosi e io, se permettete la digressione poco cronicistica, un pò in più, essendo stata una delle sue insegnanti della scuola primaria.

Congratulazioni Michael e l’augurio di vederti quanti prima uscire dal coro e cantare da protagonista sui palchi più prestigiosi del mondo.