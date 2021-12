Il Magico Natale in Via San Carlo: il nuovo programma  e le date

Caserta. Dopo le disposizioni del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che vietano dal 23 dicembre 2021 al 1 gennaio 2022 assembramenti, musica ed eventi in strada, i negozianti di Via San Carlo hanno apportato degli adeguamenti ai festeggiamenti precedentemente organizzati, per poter regalare ugualmente, sempre in regola ed in sicurezza, la magia del Natale a grandi e piccini.

La strada del centro storico sarà animata dal 18 al 22 dicembre, per donare giorni spensierati di “apparente normalità” in questo lungo periodo tristemente segnato dal Covid.

-Sabato 18 e domenica 19 ci sarà una postazione di Babbo Natale con elfo, ed un bellissimo personaggio dei minions, per animare via San Carlo. Tutti i personaggi saranno impegnati con i bambini presso la postazione per foto e gireranno per la strada, sorprendendo i più piccoli.

-Il 20 dicembre la via sarà animata con tanti palloncini da regalare a tutti i bimbi, ripetendo il riuscitissimo evento della scorsa domenica 12 dicembre.

-Il 21dicembre gireranno per la strada Babbo Natale, Topolino e il tutto sarà contornato da tanta animazione, con distribuzione di palloncini, caramelle e gadgets vari a tutti i bimbi

– Il 22 ci sarà lo spettacolare trono di Babbo Natale, con elfo e tutti i bambini potranno consegnare le letterine con i loro desideri.

Gli eventi musicali saranno organizzati successivamente alla scadenza dell’ ordinanza che li vieta dal 23 dicembre 2021 al 1 gennaio 2022.

“Non esiste nulla di così triste che lo svegliarsi la mattina di Natale e ricordarsi di non essere più un bambino” (Erma Bombeck)

E allora, teniamo in vita la parte più bambina di noi, vivendo l’atmosfera prenatalizia, partecipando numerosi alla magia che si troverà in Via San Carlo!