Il Magistrato Catello Maresca ospite all’IC “Aldo Moro”

Giovedì scorso, l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise ha ospitato un incontro dedicato alla figura di Giovanni Falcone, in occasione della presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone – Prima il dovere” scritto dal Magistrato Catello Maresca. Gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di primo grado dopo aver letto il libro hanno avuto l’opportunità di incontrare l’autore e di discutere con lui sulla vita e l’opera di questo grande Magistrato. L’evento, organizzato con grande cura alla presenza anche degli alunni delle classi quinte Moro e Pisacane, si è svolto nell’Aula Magna dell’Istituto di Via Tagliamento e ha visto la partecipazione del Dirigente Scolastico Prof. Lorenzo de Simone, della Vice Preside Prof.ssa Marcella Tarigetto e della Dott.ssa Lucia Zarrillo, che hanno dato il via ai lavori con i loro saluti istituzionali. A fare da apertura al convegno le note dell’Inno Italiano suonate magistralmente dall’orchestra del percorso musicale guidata dai Maestri Domenico Birnardo (Tromba), Francesco Saverio Di Lillo (clarinetto), Luigi Ciriello (violino), Venere Carbisiero (pianoforte). L’Istituto “Aldo Moro” ha riservato un ringraziamento speciale all’autore, il Magistrato Catello Maresca, per aver condiviso con ancora una volta la sua esperienza e la sua passione per la giustizia visto che già lo scorso anno era stato ospite ed aveva tenuto un’altra bellissima lezione di esperienze e legalità. In chiusura la canzone “Viva la libertà” di Jovanotti, cantata dagli allievi di educazione musicale dei Maestri Paolo Di Fuccia e Luciana Cenname, che hanno così salutato Maresca e questa giornata all’insegna del ricordo di Falcone. Ancora una volta quindi ospiti importanti all’IC “Aldo Moro” di Marcianise ma soprattutto vengono affrontate tematiche importanti in un territorio spesso difficile dove la scuola si offre in maniera quotidiana da supporto e come mezzo culturale per elevare lo spessore di ogni singolo allievo.