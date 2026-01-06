Il maltempo non ferma la Befana che è atterrata, carica di calze, a santa Sofia

Oggi, 6 gennaio, è stato un giorno di grande festa per i bambini di via Cancello e zone limitrofe.

Dopo le Sante Messe alle ore 8.30 e 10.00, la nonnina più amata, la Befana, è atterrata con la sua scopa e il suo sacco stracolmo di calze nella chieda di Santa Sofia a via Cancello alle ore 11.00, per distribuire dolcezza a tutti i bambini presenti.

Ad accompagnarla, come vuole la tradizione, i re Magi con i loro doni per Gesù Bambino.

L’evento ha registrato un grande successo, con tanti bambini e famiglie che si sono riunite per incontrare la Befana e ricevere i suoi doni. La Befana, con la sua simpatia e la sua gentilezza, ha conquistato il cuore di grandi e piccini, creando un’atmosfera di gioia e felicità.

L’iniziativa è stata organizzata con grande cura e attenzione ai dettagli, e ha permesso ai bambini di vivere un momento unico e indomitabile. La presenza della Befana è stata un vero e proprio regalo per i bambini, che hanno potuto godere della sua compagnia e ricevere i suoi doni.

Un ringraziamento va a don Antonio e a tutti i volontari che hanno collaborato curando ogni dettaglio.

La felicità più grande è vedere i sorrisi dei bambini che hanno partecipato con entusiasmo e gioia.