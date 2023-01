Il mercato agroalimentare non entra nei finanziamenti previsti dal PNRR

Maddaloni – Non è stato finanziato con i fondi del PNRR il progetto di ammodernamento da oltre 5 milioni di euro del mercato agroalimentare presentato dal comune di Maddaloni al Ministero dell’agricoltura. Il bando PNRR stanzia 150 milioni euro per gli investimenti nei mercati agroalimentari all’ingrosso ed ha lo scopo di migliorare la capacità commerciale e logistica delle strutture favorendo al contempo la riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica ed incrementando la riduzione degli sprechi alimentari attraverso, ad esempio, il rafforzamento dei controlli merceologici e la distribuzione delle eccedenze alimentari. Le risorse messe a disposizione per l’attuazione della misura sono pari a 150.000.000 € per gli anni dal 2022 al 2026 con progetti di investimento dal costo totale non inferiore a 5 milioni e non superiori a 20 milioni di euro e da ultimare entro 24 mesi a partire dalla data di concessione delle agevolazioni e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026. Di tali risorse, il 40% è destinato a finanziare progetti realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Sicilia, Sardegna e Puglia. Il progetto del comune di Maddaloni si è classificato al 26° posto su 32 partecipanti e quindi ben oltre i 150 milioni di euro finanziati dal bando, infatti, al momento, vi sono progetti per oltre 210 milioni di euro che precedono quello del comune di Maddaloni. Sicuramente un duro colpo per la struttura che ne limita notevolmente la crescita e lo sviluppo. Un duro colpo per la crescita economica e sociale del territorio. Quella offerta dal bando PNRR è purtroppo un’occasione al momento irripetibile in quanto non sono previsti ulteriori finanziamenti fino al 2026.

Questo il comunicato del consigliere Angelo Tenneriello.