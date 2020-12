IL MILAN CORSARO IN TRASFERTA

Continua l’incredibile striscia positiva del Milan, che colleziona la venticinquesima partita senza sconfitte, segnando per la quindicesima volta di fila almeno due gol. La vittoria 2-1 sul Sassuolo è impreziosita dal gol lampo di Leão dopo appena 6”76, cancellando il precedente record di 8”9 di Poggi in Piacenza-Fiorentina del 2 dicembre 2001. Resta invariato il vantaggio in vetta dei rossoneri (in maglia bianca da trasferta) nei confronti dell’Inter che ha piegato 2-1 un coriaceo Spezia (sesta vittoria consecutiva): Milan 31, Inter 30. Nelle altre partite domenicali delle ore 15 valide per la tredicesima giornata di campionato pareggio 1-1 tra Cagliari e Udinese e prezioso successo 2-0 del Benevento su un inguaiatissimo Genoa. Sassuolo-Milan 1-2 Dopo due pareggi di fila, i rossoneri ritrovano il successo al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia. Pioli deve fare a meno del veterano Ibrahimovic, ma anche di Kjaer, Bennacer e Rebić. De Zerbi fa partire Boga dalla panchina (dal 57’ per Djuričić) e preferisce Defrel titolare, avvicendandolo con Cauto all’intervallo. Si gioca e gol lampo dei rossoneri che passano dopo 6”76! Il Milan batte al centro, Çalhanoğlu parte centralmente e imbuca per Leão che fulmina Consigli. Rossoneri nuovamente in gol con Çalhanoğlu all’8’ (assist Leão), ma il Var annulla per una posizione di fuorigioco di Saelemaekers in avvio di azione. Il raddoppio rossonero arriva però al 26’ con un contropiede micidiale: Théo Hernandez parte sulla sinistra, dal fondo centra per Saelemaekers che di sinistro insacca. Al 31’ si vede il Sassuolo con un tiro di Berardi dal centro dell’area deviato in corner da Romagnoli. Al 39’ Traoré dal limite prova a piazzarla, alto di poco. Allo scadere del primo tempo, nuova occasione per Leão che manda oltre il palo lontano un destro a girare. De Zerbi effettua tre cambi nell’intervallo: Caputo per Defrel e Kiriakopoulos per Rogerio. Pioli Toglie Tonali per Krunić. Ritmo più basso rispetto al primo tempo. Al 72’ Saelemaekers spreca da buona posizione un suggerimento di Leão. Al 76’ grande parata di Donnarumma su conclusione secca di Bourabia. Vola anche Consigli al 78’ sulla botta di Hauge (dal 57’ per Diaz). All’84’ Traoré in diagonale sfiora la parte superiore della traversa rossonera. La rete del Sassuolo arriva all’89’ direttamente su punizione (fallo di Romagnoli su Boga) dal limite di Berardi deviata dalla barriera. Dopo aver controllato tutta la partita, il Milan soffre nel finale, anche se Donnarumma non corre veri pericoli.

Queste le dichiarazioni del mister rossonero “Vittoria importante per il campionato. Mercato? Coglieremo le opportunità”