Il ministro dell’Agricoltura annuncia finalmente il commissario alla Brucellosi in Campania

Il ministro Francesco Lollobrigida nel corso della conferenza stampa al termine del cdm che oggi ha approvato il decreto Agricoltura ha annunciato la nomina del commissario alla brucellosi che affronterà questa criticità per arrivare alla eradicazione della malattia in Campania. L’on. Marco Cerreto in un post sulla sua pagina facebook: “La nomina da parte del Governo del Commissario Nazionale che dovrà gestire le sciagurate politiche del Governatore De Luca in tema brucellosi bufalina, è la dimostrazione della nostra serietà e della nostra coerenza. Mai in questi mesi abbiamo abbandonato gli allevatori e siamo stati al loro fianco sempre, pur tra gli attacchi e le critiche. Oggi si chiude una pagina nera per l’economia primaria della nostra Provincia. E si apre una fase che ci vedrà impegnati per restituire dignità agli allevatori e prestigio al nostro oro bianco”. Grande preoccupazione aveva destato in questi giorni lo stato di salute di Gianni Fabbris, portavoce del Coordinamento unitario e in sciopero della fame da tre settimane, impegnato a promuovere e gestire la Campagna dei “99 giorni per salvare l’agricoltura e la pesca e riaprire la speranza”.