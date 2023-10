IL MINISTRO SANGIULIANO SFIDA IL SINDACO DI CASERTA CARLO MARINO CHE RISPONDE PRONTAMENTE

Ieri il ministro Sangiuliano è stato a Caserta dove ha incontrato i Fratelli d’Italia provinciali , e si è poi spostato alla Reggia di Caserta , dove ha battuto sulla questione dell’area di piazza Carlo di Borbone , il ministro ha sostenuto che la piazza regna nel degrado più totale e che di conseguenza l’ipotesi migliore sarebbe affidare la gestione dell’area al Ministero.

Prontissima è poi stata la risposta del sindaco Carlo Marino:

<<Speravo annunciasse investimenti importanti nella nostra città, alla Reggia come al Belvedere o a Casertavecchia e invece annuncia che è disponibile ad acquistare Piazza Carlo di Borbone, per intenderci la piazza antistante la Reggia per poterla manutenere al meglio. Ma è mai possibile che nessuno dei suoi gli abbia ricordato che la Piazza è già dello Stato che se ne disinteressa completamente e solo l’impegno del Comune e del privato che l’ha adottato permettono di superare il menefreghismo del suo Ministero. Caro Ministro la prossima volta che viene a Caserta eviti gaffe e ci dica quali sono gli investimenti che volete fare per integrare sempre di più la città alla Reggia. La prossina volta se vuole fare una bella dichiarazione ci dica che permette a noi casertani di entrare gratuitamente nella Reggia. Incassate tanti soldi dai biglietti della Reggia ma non ne lasciate un euro in città e se proprio la prossima volta vuole comprare una cosa a Caserta le consiglio una bella pizza perché i nostri maestri sono i migliori al mondo>>.

La questione Reggia di Caserta è balzata anche all’orecchio del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Pasquale Napoletano che ha scritto indirettamente una lettera al ministro : <<Dopo un anno dalla mia lettera inevasa al suo predecessore e da una vera e propria pantomima che sembrò riportare la normalità nelle immediate adiacenze del nostro più importante monumento, ogni giorno piazza Gramsci e le sue immediate adiacenze nel prolungamento che dal corso Trieste prende il nome di viale Douhet tagliando la piazza antistante la Reggia, sono luogo di assenza di controlli sulla mobilità nell’area, ove viene consentito a chicchessia il parcheggio o il deflusso verso la via Appia, anche in senso contrario a quello che vi sarebbe consentito . Questo è oggi l’approdo all’accesso alla Reggia e il luogo ove il comparto economico cittadino auspica che visitatori e turisti muovano i primi passi per entrare in città., di fronte all’unico chiosco informativo per i turisti gestito dal competente settore della Regione – esordisce napolitano – Pari scandalo, accentuato negli ultimi anni, desta la situazione dell’emiciclo della piazza ove è sita anche la stazione ferroviaria. Qui il degrado e il caos più assoluti, per l’assenza di un terminal bus degno di questo nome, nonostante la disponibilità espressa negli anni passati anche dal Gruppo Fs per realizzare nella zona un’infrastruttura che possa efficacemente ospitare e direzionare le decine di autobus in ingresso e in fermata in quel punto. Il risultato è una scena continua simile ai gironi infernali ove visitatori, turisti italiani e stranieri, in discesa dai bus o dai treni in arrivo a Caserta, sono alla mercé della confusione, senza attraversamenti pedonali o indicazioni. E ancora, i Giardini della Flora inspiegabilmente da tempo chiusi e non fruibili la cui area di accesso è divenuta luogo occasionale di bivacco di senza fissa dimora, senza controlli e spesso, nelle ore serali e notturne, anche luogo di violenze e risse. Non ultima, a segnalare la distanza da quanto potrebbe essere fatto per realizzare finalmente la sinergia tra beni Unesco, la mancata apertura del varco che consentirebbe il deflusso dei visitatori della Reggia anche verso il Complesso del Reale Belvedere di San Leucio>>

Inoltre ieri il ministro ha partecipato anche alla deposizione di una corona di allora per la memoria di tutte le vittime di Monte Carmignano , a Caiazzo . Alla cerimonia inoltre hanno partecipato il Questore , il Prefetto le alte cariche Militari , dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.