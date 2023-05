Il Ministro Tajani incontra una delegazione di Forza Italia Caserta

La delegazione di Forza Italia Caserta,rappresentata dalla Dott.ssa Angela Cuccaro e dalla Prof.ssa Cristina Grillo, ha partecipato all’incontro con il Ministro degli Esteri On. Antonio Tajani presso l’Hotel Vesuvio di Napoli.

La disponibilità del nostro Ministro verso la Regione Campania viene dimostrata dalla presenza costante nonostante gli impegni di governo, sempre accompagnato dal Segretario Regionale On. Martusciello e dall’On. Rubano.

L’incontro di Napoli, è stato organizzato dal Comitato Donne di Forza Italia. Tanti i temi trattati, prevenzione della salute femminile, servizi di assistenza carenti soprattutto quando si devono conciliare maternità, carriera e impegni di lavoro con il sostegno a genitori anziani, necessità di informazione e formazione per i giovani e le giovani donne, con il contrasto all’emigrazione di giovani risorse.

Queste le tematiche trattate anche con gli interventi, delle nostre delegate, Cuccaro e Grillo, che hanno trovato un Ministro attento e impegnato a raccogliere proposte per interventi legislativi o migliorativi.

A Caserta ,la prossima settimana, il Segretario Maturi ed il Presidente Di Majo coordineranno un tavolo cittadino raccogliendo idee per iniziative capaci di dare risposte ai tanti problemi del nostro Comune, utilizzando la filiera istituzionale di Forza Italia in Campania.

Forza Italia Caserta Città