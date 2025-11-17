Il Ministro Valditara in visita nella provincia casertana

Domani mattina
alle 12.30 il ministro dell’istruzionee del Merito, Giuseppe Valditara sarà in visita all’lsiss “G.B. Novelli” di Marcianise.
Ad accoglierlo il dirigente scolastico Emma Marchitto. L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto sui
temi dell’innovazione didattica, dell’educazione di qualità e del ruolo strategico della scuola nell’educazione dei giovani.
Questo momento rappresenta un’opportunità unica di
condivisione delle importanti trasformazioni ed innovazioni realizzate, nel corso degli ultimi anni scolastici,
dall’lstituzione Scolastica “G.B. Novelli” di Marcianise, in particolare relativamente al rinnovato impianto
organizzativo-didattico, tecnologico e strumentale che l’lstituto è riuscito a realizzare grazie ai fondi dell’Unione Europeae alle risorse nazionali.