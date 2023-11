IL MOVIMENTO 5 STELLE SI CANDIDA AD ESSERE LA GUIDA DI UN CENTROSINISTRA RINNOVATO

Il Movimento 5 Stelle, visti i recenti incontri con alcuni esponenti politici di centrosinistra e la situazione attuale nell’area politica, con fermezza si candida ad essere la guida di una coalizione progressista rinnovata.

“Siamo consapevoli che l’unica certezza che ad oggi abbiamo è la necessità di creare una nuova classe dirigente, libera da influenze esterne che abbia l’autonomia politica di fare scelte per il bene della città, e non per guerre di posizionamento dettate da Generali che usano Aversa come moneta di scambio nei loro percorsi politici” afferma Filippo Panza, rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle. “Aversa ha l’intelligenza e le personalità per splendere di luce propria e non riflessa. L’appello che oggi facciamo è rivolto a coloro che sono stanchi di vedere la nostra amata città saccheggiata e conquistata. Diciamo basta. Prendiamo atto dal commissionario cittadino del partito democratico, Eugenio Marino, che presto finiranno le diatribe interne che hanno portato alla fine anticipata dell’amministrazione ma che fino ad allora il Movimento rappresenta, di fatto, l’unica reale certezza del panorama di centrosinistra. Questo primo momento interlocutorio ricco di spunti programmatici sicuramente aprirà la strada a ulteriori dialoghi e proprio in quest’ottica il Movimento 5 Stelle, come già dichiarato, si candida ad essere la guida di un centrosinistra rinnovato nelle figure e nelle idee, libero da condizionamenti esterni e concentrato solo sul bene della città.”