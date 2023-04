Il Movimento cinque stelle appoggia una dei candidati a Sindaco

Il Movimento 5 Stelle di Marcianise esce allo scoperto per annunciare ufficialmente il proprio sostegno alla candidatura di Lina Tartaglione come sindaco di Marcianise.

“C’è una nuova speranza a Marcianise. C’è una nuova visione di Marcianise. La città deve voltare pagina – fanno sapere i pentastellati – affinché vi sia quel cambiamento che tutta la comunità marcianisana attende ormai da tempo. C’è adesso un progetto politico che mette al centro il benessere dei cittadini e non dei soliti ‘circoli’. C’è la possibilità di creare una filiera istituzionale capace di fare ‘rete’ con Enti come Regione, Provincia e Comuni limitrofi. Nel quadro di una forte e coesa coalizione di stampo progressista, il Movimento 5 Stelle si presenterà alle prossime elezioni amministrative comunali, previste per il 14 e 15 maggio prossimo, confermando e sostenendo la candidatura di Lina Tartaglione a sindaco di Marcianise. Questa coalizione progressista ridarà stabilità al governo cittadino e realizzerà quel cambiamento tanto atteso e auspicato da Marcianise”.

Gli attivisti del M5S sottolineano: “Saremo concentrati sui problemi che toccano da vicino la qualità di vita dei cittadini con una chiara visione del futuro, come raccomandato anche dal Presidente della Repubblica nel suo discorso di fine anno. Il nostro programma mira al coinvolgimento della cittadinanza attraverso il confronto e il continuo dialogo attraverso incontri periodici pubblici. Salute, ambiente, vivibilità, aiuto alle fasce deboli della popolazione, giovani e lavoro sono solo alcuni dei temi che guideranno la nostra azione amministrativa”.