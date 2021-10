IL MOVIMENTO CINQUE STELLE APPOGGIA UNO DEI DUE CANDIDATI AL BALLOTAGGIO

Verso il ballottaggio a Caserta, si apre ad una coalizione con il movimento cinque stellE.

Questo quanto sta accadendo ossia vi è anche un annuncio ufficiale: il Movimento 5 Stelle sta cercando di appoggiare per quel che concerne il ballottaggio, il sindaco uscente di Caserta Carlo Marino. L’intesa è stata siglata questa mattina al “Forum” dove il primo cittadino ha accolto i parlamentari Giuseppe Buonpane ed Agostino Santillo.

Queste le dichiarazioni da parte di uno dei parlamentari intervenuti ossia Agostino Santillo, “Su delega del presidente Giuseppe Conte – ha affermato quest’ultimo – ho incontrato il sindaco di Caserta Carlo Marino in vista del voto al ballottaggio, che non è solo amministrativo ma che per noi assume soprattutto un alto significato politico. Dopo la sua apertura ai temi del Movimento, abbiamo avuto un colloquio molto sincero e costruttivo. Con Marino c’è innanzitutto un’esigenza comune: frenare l’avanzata della destra sovranista e populista che oggi, più che mai, rappresenta un pericolo per il Paese. Per ottenere l’appoggio dei 5 Stelle “Marino si è impegnato a recepire, all’interno del proprio programma amministrativo, alcuni punti programmatici che il Movimento ritiene indispensabili per il futuro di Caserta: più attenzione alle periferie, maggiore impegno sulle politiche sociali, transizione energetica, Macrico F2, delocalizzazione del Biodigestore ed efficiente gestione dei fondi Pnrr. È evidente che l’impegno così chiaro sui temi, non può che rappresentare l’orientamento ideale per l’elettorato pentastellato” ha aggiunto concluso in una parte del suo intervento il parlamentare A. Santillo.