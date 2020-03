Il Movimento Città Futura indice il concorso “Un’idea in una pagina” rivolto a tutti gli studenti delle scuole elementari e medie della Città di Caserta.

CASERTA.In questo momento di grande emergenza che ha colpito l’intera Nazione, ognuno di noi è chiamato ad un alto senso di responsabilità. Il Coronavirus ci ha costretti ad un cambiamento radicale, ci ha imposto un freno che ha alimentato paura. Il Movimento Città Futura per esorcizzare questa crisi, sempre più convinto che la cultura non fa paura, ha indetto un concorso “Un’idea in una pagina” rivolto a tutti gli studenti delle scuole elementari e medie della Città di Caserta. Il tema è: “La Città del futuro che vorrei”, il bando scadrà il 30 Aprile 2020. Attraverso elaborati, disegni, racconti, i giovani studenti potranno costruire la Città del Futuro. I lavori esaminati da un’apposita commissione di Città Futura riceveranno un premio spendibile in cultura.

Le modalità di partecipazione sono sulla pagina facebook Movimento Città Futura.

“Senza voler entrare in alcuna polemica e nè intervenire su come si sta affrontando l’emergenza coronavirus sul territorio, intendiamo continuare a lavorare rispettando la linea istituzionale e sempre nell’ottica di dare risposte concrete all’intera comunità casertana – ha dichiarato il presidente di Città Futura Marco Cicala – abbiamo ideato questo bando di concorso rivolto alle future generazioni affinché, senza ulteriore aggravio sullo studio, possano, attraverso un gioco, insegnare e indicare a noi la Citta del Futuro. Sempre più convinti che occorre stare tra la gente è opportuno ascoltare ed avere l’umiltà di imparare cosa è davvero necessario per la propria Città e sono certo che, ancora una volta, saranno i bambini, i ragazzi a darci un grande insegnamento, spetterà poi a noi mettere insieme le forze migliori perchè si possa continuare il disegno tracciato da chi ci ha indicato la strada.”