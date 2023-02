Il Movimento Popolare con Andrea De Filippo Sindaco

Maddaloni- Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra il Sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, e il rappresentante del “Movimento Popolare per Maddaloni”, il geometra Franco Merola, già consigliere comunale. Nel corso dell’incontro si sono affrontati alcuni temi di fondamentale importanza per lo sviluppo futuro della città. Tra questi, il rappresentante del Movimento Popolare ha soffermato l’attenzione in particolare sulla necessità di una rapida approvazione del Puc, sulla immediata operatività della variante al PUA per gli insediamenti produttivi, al fine di consentire un rapido insediamento di aziende sul territorio cittadino, nonché sull’evidente bisogno di dare impulso al completamento delle infrastrutture cittadine finanziate o avviate.

Il Movimento Popolare ha rimarcato l’apprezzamento per l’azione amministrativa svolta in questi anni, che, ha dichiarato Merola, “consente di guardare al futuro cittadino con la concreta speranza di un sostanziale e significativo miglioramento della qualità della vita e della struttura socio-economica della città”.

Al termine del confronto, il Movimento Popolare ha comunicato al Sindaco De Filippo la propria decisione di concorrere alle prossime elezioni amministrative con una propria lista a sostegno del primo cittadino uscente, al quale ha chiesto di considerarsi espressione del Movimento nella prossima tornata elettorale. Il Sindaco Andrea De Filippo si è detto lieto ed onorato di ricevere il sostegno del Movimento Popolare ed ha ribadito la volontà di raccogliere le esperienze civiche cittadine intorno ad un progetto comune, che consolidi il percorso amministrativo avviato. Tutto ciò per consentire un’altra consiliatura di stabilità politica e finanziaria, premesse fondamentali per portare a compimento la enorme mole di progetti in essere e per rendere permanente l’idea e la sostanza di un Ente locale autorevole e fattivo e di una città vivace, propositiva e ricca di occasioni di sviluppo e di buona occupazione per le nuove generazioni.