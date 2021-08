IL MOVIMENTO ULTRAS DEL BASKET DI NO ALLE RIAPERTURE PARZIALI

Dopo una lunga riunione coi rappresentanti di tutte le tifoserie organizzate di LBA e diverse rappresentanze di tutte le altre categorie, si è giunti ad una scelta condivisa.

Gli Ultras del Basket non entreranno in palazzi con ingressi contingentati e restrizioni !!!

Il tifo organizzato chiede in modo compatto un ripristino degli ingressi al 100% sul modello già diffusissimo in Europa e chiede un sollecito tavolo di confronto con le istituzioni sportive perché si adoperino nelle sedi opportune per un vitale ritorno alla normalità.

Una normalità che non è solo capriccio degli innamorati di uno sport ma esigenza di tutto un movimento sportivo che senza l’annesso economico rappresentato dalla “biglietteria” rischia il tracollo finanziario a scapito della stessa sopravvivenza di molte società.

I gruppi sottoscritti si impegnano ad attivarsi presto con iniziative a livello nazionale per dar visibilità alle proprie richieste.

Sottoscrivono questo comunicato le tifoserie di:

Olimpia Milano

Varese

Fortitudo Bologna

Virtus Bologna

Reyer Venezia

Pesaro

Napoli

Trieste

Dinamo Sassari

Reggio Emilia

Cento

Boys Caserta 2017

Biella

Rieti

Imola

Pistoia

Vigevano

Rimini

Jesi

Udine